Lungenkrebs ist bei Männern in Deutschland die zweithäufigste Krebserkrankung. Im Ludwigshafener Klinikum sind zwei Chirurginnen auf die Behandlung spezialisiert.

Göttinnen in Weiß, das sind Konstantina Storz und Heike Zabeck überhaupt nicht. Auch keine Halbgöttinnen. Sie sind nahbar, freundlich und kommunizieren auf Augenhöhe. Die beiden Chefärztinnen bilden gleichberechtigt die Spitze der Klinik für Thoraxchirurgie am Ludwigshafener Klinikum. Die operative Behandlung von Lungentumoren ist das Spezialgebiet der Medizinerinnen.

Der Anteil der onkologischen Chirurgie an ihrer Arbeit liegt bei rund 80 Prozent. Lungenkrebs ist bei Männern in Deutschland nach Prostatakrebs die zweithäufigste Krebserkrankung, mit jährlich etwa 33.000 bis 34.000 Neuerkrankungen. Bei Männern ist er auch die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. Aber auch bei Frauen werden zunehmend Lungenkrebse registriert. Raucher sind besonders gefährdet, im Laufe ihres Lebens daran zu erkranken. Auch dann noch, wenn sie das Laster – so wie die beiden Spezialistinnen – irgendwann aufgegeben haben. Nur zehn Prozent der Lungenkrebse treffen Nichtraucher.

Durchs Schlüsselloch oder am offenen Brustkorb

Mehr als 300 komplizierte Eingriffe führen die beiden Thoraxchirurginnen mit einem kleinen Team jährlich am Klinikum durch. In über 80 Eingriffen geht es um die Diagnose Lungenkrebs. Sogenannte Schlüssellochoperationen, also chirurgische Eingriffe mithilfe filigraner Instrumente, die durch winzige Schnitte eingeführt werden, gehören ebenso zum Aufgabengebiet von Konstantina Storz (60) und Heike Zabeck (55) wie die offene Thoraxchirurgie, wobei der Brustkorb seitlich geöffnet oder das Brustbein längs durchtrennt wird. Für die Arbeit brauche man eine ruhige Hand, sagt Storz, die aus Griechenland stammt und ab ihrem sechsten Lebensjahr in Schwetzingen aufgewachsen ist. Und man müsse oft sehr lange stehen, ergänzt ihre Teamkollegin Zabeck, eine gebürtige Kaiserslauterin, die ihre Kindheit in Bad Dürkheim verbracht hat.

Mehr als 300 Eingriffe pro Jahr nehmen die beiden Spezialistinnen vor. Foto: Klinikum/oho

Die Thoraxchirurgie ist also nichts für schwache Nerven und durchaus auch körperlich anstrengend. Etwa beim Umdrehen und Lagern der Patienten, wie die erfahrenen Medizinerinnen schildern. Daher freuen sich die Spezialistinnen, dass das Klinikum bald einen zweiten OP-Roboter anschaffen will. Denn das Steuern des OP-Roboters über eine Konsole – „wie bei einem Nintendo“, vergleicht Storz – sei ein großer Fortschritt für die Operateure. „Alle Disziplinen wollen den Roboter“, sagt die 60-Jährige.

Nah dran am Mysterium des Lebens

An welchem Punkt der medizinischen Laufbahn und warum entscheidet man sich als Ärztin für das Spezialgebiet der Thoraxchirurgie? Die beiden Frauen blicken auf einige Parallelen in ihren beruflichen Biografien zurück: Beide sind in der Metropolregion aufgewachsen, haben hier studiert und an örtlichen Kliniken erste medizinische Erfahrungen gesammelt. Insbesondere an der Thoraxklinik in Heidelberg. „Mit einem sehr coolen Professor“, bemerkt Zabeck. Die Thoraxchirurgie hat beide Frauen schließlich besonders interessiert. Das Operieren nah am Herzen und dem so zentralen Organ der Lunge sei auch nach vielen Jahren immer noch eine spannende Herausforderung, beschreibt Heike Zabeck die Faszination ihrer Arbeit. Das Mysterium des Lebens sei dabei stets präsent.

Die beiden Spezialistinnen waren zunächst am Ludwigshafener Marienkrankenhaus im Einsatz: Die Klinik in der Gartenstadt baute ab September 2019 ihre Expertise zur Behandlung von Lungenkrankheiten mit einer neuen Klinik für Thoraxchirurgie weiter aus. Die Thoraxchirurginnen Storz und Zabeck bildeten bereits dort als Chefärztinnen die einzige weibliche Doppelspitze einer Thoraxchirurgie deutschlandweit. Durch ihre Ausbildung und die langjährige Tätigkeit als Oberärztinnen in der Thoraxklinik der Universität Heidelberg brachten die Expertinnen viel Erfahrung und Fachkompetenz nach Ludwigshafen. Seit Ende 2022 ist die Thoraxklinik mittlerweile am Klinikum angesiedelt.

Auswirkung auf das eigene Leben

Die beiden Chefärztinnen sind ein tolles Team. Zwischen den Frauen spürt man ein großes Vertrauen und viel Respekt. Ohne diese Grundlage wäre die gute Zusammenarbeit an der Spitze einer Klinik, in der überwiegend Krebskranke behandelt werden, wohl kaum über so viele Jahre möglich. Dass die immer noch lebensbedrohliche Diagnose für Konstantina Storz und Heike Zabeck zum Alltag gehört, sei auf Dauer eine Belastung, meint Storz. Das habe Auswirkungen darauf, wie man das eigene Leben sieht.

Konstantina Storz kommt durch ihr privates Familienleben nach der Arbeit auf andere Gedanken. Sie hat eine 13-Jährige Tochter und kümmert sich um ihre knapp 90 Jahre alte Mutter. Heike Zabeck lässt sich gern von ihrem Hund ablenken. Und sie ist Mitglied im deutschen Quizverein. Sogar in der ARD-Sendung „Gefragt – gejagt“ ist die Ärztin schon einmal angetreten. „Das war eine Erfahrung“, lautet selbstkritisch ihre Bilanz. Es sei ein großer Unterschied, ob man die Sendung zu Hause am Bildschirm verfolge oder im Scheinwerferlicht vor der Kamera stehe.

Im weißen Kittel wirken die beiden Chef-Chirurginnen der Thoraxklinik dagegen vollkommen unaufgeregt, selbstbewusst und sehr souverän. Auch ganz ohne jeden Hauch von Göttlichkeit.