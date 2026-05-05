Das Klinikum Ludwigshafen (Klilu) hat eine Fortbildungsveranstaltung angeboten, um Hausärzte für die Früherkennung von Rheuma zu sensibilisieren. Wie das Klilu mitteilt, war das Ziel des Kurses, den Hausärzten das erforderliche Wissen über einige häufige entzündlich rheumatische Erkrankungen zu vermitteln und sie bei der Früherkennung und Erstbehandlung zu unterstützen.

Raoul Bergner, der Direktor der Medizinischen Klinik A (Fachbereich Rheumatologie und Nephrologie) des Klinikums und sein Team hätten 22 Hausärztinnen und -ärzte am vergangenen Samstag in der Medizinischen Klinik A des Klinikums über sinnvolle Labordiagnostik und die erforderliche bildgebende Diagnostik informiert, schreibt das Klilu. Außerdem hätten häufige rheumatische Erkrankungen auf dem Programm gestanden. Die Veranstaltung sei ausgebucht gewesen, was das Klilu als „ein deutliches Zeichen für den hohen Bedarf an Fortbildungen in diesem Bereich“ wertet.