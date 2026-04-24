Das Klinikum Ludwigshafen beteiligt sich am Mobilitätsprojekt „PedeLUc“ und will damit ein Zeichen für Klimaschutz, Gesundheitsförderung und nachhaltige Mobilität setzen. Innerhalb des Projekts erhalten Mitarbeiter des Klinikums sowie seiner Tochtergesellschaften die Möglichkeit, für einen Zeitraum von vier Wochen ein Pedelec, also ein Fahrrad mit einem elektrischen Hilfsmotor, der nur beim Treten unterstützt, im Alltag zu testen. Das Angebot richtet sich gezielt an Beschäftigte, die mit dem Auto oder Motorrad zur Arbeit pendeln und eine klimafreundliche Alternative ausprobieren möchten. „PedeLUc“ ist ein gemeinsames Projekt der Stadt und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Kreisverband LU-Vorderpfalz. Sein Ziel ist es, nachhaltige Mobilität im Alltag zu stärken und den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr aufs Rad zu erleichtern.

„Umfasst alle Lebensbereiche“

„Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen – es endet nicht vor der eigenen Wohnungstür oder dem Klinikumgelände, sondern umfasst alle Lebensbereiche. Gerade deshalb ist uns diese Initiative, die Beruf und Privat verbindet, so wichtig“, erklärt Jan Stanslowski, kaufmännische Geschäftsführer des Klinikums. Das Klinikum ist nach Stadtverwaltung der zweite großer Arbeitgeber in Ludwigshafen, der am Projekt teilnimmt. Das Klinikum ist das drittgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und ein Krankenhaus der Maximalversorgung (1010 Betten, 17 Kliniken, 3700 Beschäftigte). Die Projektlaufzeit für „PedeLUc“ ist zunächst auf drei Jahre bis 2028 angelegt.