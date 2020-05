Am Klinikum Ludwigshafen wird ab Freitag das Besuchsverbot wieder gelockert. Darüber hat Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Mittwochvormittag informiert. In den vergangenen Wochen waren aus Sicherheitsgründen wegen der Corona-Pandemie keine Patientenbesuche in dem knapp 1000 Betten zählenden Krankenhaus möglich. „Ab Freitag können wir vorsichtig öffnen, aber es gelten natürlich weiterhin Regeln“, so Günther. So gibt es feste Besuchszeiten: täglich von 13 bis 16 Uhr. Täglich ist pro Patient für maximal eine Stunde ein Besucher erlaubt. Alle Besucher müssen das Klinikum über den Haupteingang betreten. Sie werden dort wie auch alle ankommenden Patienten kurz untersucht: Es erfolgt eine Befragung zum Gesundheitszustand, es werden die Kontaktdaten erfasst, und es wird Fieber gemessen. Außerdem gilt auch für Besucher im gesamten Klinikum eine Maskenpflicht. Der Zutritt zum Patientenzimmer ist nur nach Anmeldung auf Station erlaubt. Günther spricht von einer „moderaten Öffnung“. Weiterhin gelte mit Blick auf die Corona-Pandemie das Motto: „Maximale Sicherheit“. Am Klinikum wird es keine Vorgaben wie etwa an den Mannheimer Krankenhäusern geben, dass es pro Patient einen fest definierten Besucher geben soll und nur Patienten besucht werden dürfen, die mindestens fünf Tage in der Klinik sind. Günther ergänzt, dass es aber auch Ausnahmen gebe: So seien aus Sicherheitsgründen auf den Intensivstationen weiterhin keine Besuche zugelassen.