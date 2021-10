Im Ludwigshafener Klinikum werden aktuell elf Covid-Patienten behandelt. Davon liegen sechs Patienten auf der Intensivstation, drei sind auf eine ECMO (künstliche Lunge) angewiesen. Dies teilte Klinikumssprecherin Yasemin Böhnke am Mittwoch auf Nachfrage mit. Auf der Normalstation behandelt werden fünf Covid-Patienten – darunter ist nach Angaben des Klinikums eine geimpfte, über 80-jährige Frau. Alle anderen Covid-Patienten seien ungeimpft. Den Altersdurchschnitt seiner Covid-Patienten gibt das Klinikum mit Mitte 50 an, die jüngste dieser Patienten sei 39 Jahre alt, liege auf der Intensivstation und sei an die ECMO angeschlossen.

Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 76,5 (Vortag: 86,3) im Rhein-Pfalz-Kreis bei 60,7 (58,8) und in Frankenthal bei 127,2 (123,1). Mit Einführung des neuen Warnstufensystems – das neben der Inzidenz zwei weitere Leitindikatoren in den Fokus rückt – ist auch die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ relevant geworden. Dieser Wert liegt am Mittwoch bei 1,9 (1,8). Er gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 3,67 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 3,42).

In der Summe bedeuten die angegebenen Werte, dass sich Ludwigshafen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis in Stufe 1 des neuen Warnsystems befinden.