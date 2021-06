Seit Pandemie-Beginn im Frühjahr 2020 hat das Klinikum in der Infektionsambulanz gegenüber des Haupteingangs täglich von montags bis sonntags Corona-Tests für Menschen aus der Region angeboten. Zuletzt war die Testung nur noch für Patienten mit eindeutigen Beschwerden geöffnet. Zum 1. Juli wird das Angebot wegen der allgemeinen Lockerungen komplett eingestellt, teilt das Klinikum mit. Künftig können sich Menschen in einer der zahlreichen Teststellen im Stadtgebiet auf das Virus testen lassen. Wer unter leichteren akuten oder chronischen Atemwegsbeschwerden leide, müsse den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst aufsuchen. Wer schwerwiegende akute Beschwerden habe, sollte jedoch jederzeit direkt in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums gehen. Diese stehe für die Versorgung von Notfällen aller Art rund um die Uhr zur Verfügung. Zu Spitzenzeiten wurdes durch das Team der Infektionsambulanz des Klinikums täglich bis zu 1000 Covid-Tests absolviert und im Labor ausgewertet. Innerhalb des neuen Sicherheitskonzepts des Hauses, das am 28. Juni in Kraft getreten ist, werden am Klinikum alle stationären Patienten einer Covid-Eingangstestung und regelmäßigen Folgetests während des Aufenthalts unterzogen. Für ambulante Patienten entfällt die Testpflicht.