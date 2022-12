Das Ludwigshafener Klinikum kämpft gleich an mehreren Fronten. Aktuell sind etwa 15 Prozent der Mitarbeiter krank. „Das ist extrem belastend, fällt uns auf die Füße und erhöht den Druck auf diejenigen, die da sind“, sagt Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther im RHEINPFALZ-Interview. Außerdem macht dem zweitgrößten Krankenhaus des Landes der wirtschaftliche Druck zu schaffen. 2,6 Millionen Euro Verluste schreibt das 997-Betten-Haus in kommunaler Trägerschaft allein in diesem Jahr. Was den 66-jährigen Klinikum-Chef, dessen Vertrag Mitte 2024 ausläuft, aber am meisten in Wallung bringt, ist die Politik – allen voran die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker begehe zwei Kardinalfehler, handele aktionistisch und laienhaft, ärgert sich Günther. Der Kassenärztlichen Vereinigung wirft er ein „Totalversagen“ vor. Das komplette Interview finden Sie hier.