Die Situation der städtischen Tochtergesellschaften müsse Gegenstand der kommunalpolitischen Diskussion sein können. Das fordern die Grünen im Rat mit Blick auf die Debatte über die finanziellen Probleme des Klinikums. Das Ludwigshafener wird, wie berichtet, in diesem Jahr voraussichtlich 2,6 Millionen Euro Verlust machen. „Das Klinikum ist eines der größten Unternehmen in Ludwigshafen und eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Die Stadtratsfraktionen müssen sich mit wirtschaftlichen Problemen und mit dem geplanten Stellenabbau befassen können. Diese Diskussion muss auch öffentlich geführt werden können“, meint Grünen-Sprecher Hans-Uwe Daumann. Es gebe immer wieder Unsicherheiten, worüber stadträtliche Aufsichtsratsmitglieder reden dürften und worüber sie schweigen müssten. Die Grünen im Rat schlagen daher eine Neuregelung in den Gesellschaftsverträgen vor, damit konkret festgelegt werden kann, was vertraulich bleiben muss. Die grüne Stadtratsfraktion orientiert sich nach eigenen Angaben an der Transparenzklausel, wie sie in Gesellschaftsverträgen der Stadt München eingeführt sei. Dort gebe es die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder nur für solche Tagesordnungspunkte, die zum Wohl des Unternehmens, zum Wohl der Allgemeinheit oder zum Schutz berechtigter Interessen einzelner zwingend geheimzuhalten sind.