Die geriatrische Station im Klinikum Ludwigshafen ist Anfang der Woche in neue Räume gezogen. Dort, wo vorher die Herzchirurgie war, können nun bis zu 30 Patienten spezielle Unterstützung bekommen.

Ganz neu ist die Geriatrie am Klinikum nicht – es gibt sie bereits seit Januar. Die Idee der Station ist es, alten und mehrfach vorerkrankten Patienten bei der Rückkehr in den Alltag zu helfen, wie es vom Klinikum heißt. Die bisherigen Räume waren allerdings nur eine Übergangslösung. Seit Dienstag befindet sich die Geriatrie nun dort, wo sich früher die Herzchirurgie befand. Rund 1,3 Millionen Euro hat das Klinikum in den Umbau investiert.

30 Betten

Derzeit werden 19 Patienten auf der geriatrischen Station betreut, vorhanden sind in den neuen Räumlichkeiten insgesamt 30 Betten. Ein halbes Jahr haben die Renovierungs- und Umbauarbeiten im siebten Obergeschoss in der Bremserstraße gedauert. Nun hat jedes Zimmer ein altersgerechtes Bad. Außerdem gibt es auf der Station Therapieräume, so dass die Wege zur Therapie für die Patienten nicht weit sind. „Ziel ist es, dem Verlust von Mobilität und Alltagskompetenz entgegenzuwirken, den gerade ältere Menschen im Zuge eines stationären Krankenhausaufenthaltes oftmals erleiden“, sagt Chefarzt Fabian Schneider.