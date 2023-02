„Rheuma“ ist der Überbegriff für mehr als 100 unterschiedliche Erkrankungen, die alle mit chronischen Schmerzen einhergehen, aber ganz unterschiedliche Körperbereiche betreffen können. Mit der Diagnose und den aktuellen Behandlungsmöglichkeiten rheumatischer Erkrankungen im Jugend-, mittleren und höheren Alter befasst sich die Vortragsreihe „Medizin für Mannheim“ am Dienstag, 28. Februar, 18.30 Uhr, im historischen Großen Hörsaal der Universitätsmedizin Mannheim. „Die meisten Menschen denken bei Rheuma zuallererst an ältere Menschen mit schmerzhaft entzündeten Gelenke, die sich kaum mehr bewegen lassen. Dabei können schon Kinder von rheumatischen Erkrankungen betroffen sein“, sagt Jan Leipe, Sektionsleiter Rheumatologie am Klinikum. Der erste Vortrag des Abends befasst sich mit Rheuma bei jungen Erwachsenen, das sich vorwiegend mit Schmerzen an Rücken und Gelenken äußert. Anschließend beleuchtet Leipe gemeinsam mit der Dermatologin Marthe-Lisa Schaarschmidt eine Form der Arthritis näher, die Schuppenflechte und Gelenkentzündungen kombiniert. Den Abschluss des Abends bildet ein Vortrag von Anna-Sophie Schuebler über das klassische Gelenkrheuma. Die Vorträge zum Thema „Rheuma kann jeden treffen“ finden statt im Großen Hörsaal 01 der Universitätsmedizin, Haus 6, Ebene 4, Haupteingang am Neckar, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3. Der Eintritt ist frei.