Was kommt mit Omikron auf das Klinikum Ludwigshafen zu? Der Ärztliche Direktor Günter Layer (61) ist besorgt: „Die Infektionsrate wird riesig sein. Omikron ist etwa achtmal ansteckender als Delta.“ Auch wenn der Krankheitsverlauf wohl milder sei, würden die Krankenhäuser durch die hohe Anzahl an Omikron-Infizierten weiter vor einer großen Herausforderung stehen. Die personellen Ressourcen seien begrenzt und auch die Anzahl der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Bei 20 Covid-Intensivpatienten gerate das Klinikum ans Limit. Der Chef der Mediziner im zweitgrößten rheinland-pfälzischen Krankenhaus (1000 Betten, mehr als 3000 Mitarbeiter) rechnet vorerst nicht mit einer Entspannung der Pandemielage. Die Impfstoffe müssten erst einmal an das mutierte Virus angepasst werden. Es werde auch noch dauern, bis man die Pandemie mit Medikamenten in den Griff bekomme. „Covid wird uns noch Jahre begleiten – in welcher Form auch immer“, sagt Layer im RHEINPFALZ-Interview.

Das sagt ein Experte des Gesundheitsamts.