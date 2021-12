In Ludwigshafener Klinikum in der Bremserstraße, mit 3277 Mitarbeitern und knapp 1000 Betten das zweitgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, sind derzeit 49 Covid-Patienten stationär untergebracht. 13 davon liegen auf der Intensivstation, drei von ihnen werden künstlich beatmet und sind auf eine Herz-Lungen-Maschine (ECMO) angewiesen, informierte eine Sprecherin des Klinikums auf Anfrage. Was Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther (65) und andere Experten aus Stadt und Kreis vom neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (58, SPD) erwarten, lesen Sie hier.