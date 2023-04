Im Klinikum Ludwigshafen können sich Opfer von Vergewaltigungen medizinisch versorgen und Spuren sichern lassen – ohne Behörden. Der Bedarf für das Angebot ist da, sind die Macher überzeugt. Denn mehr als jede siebte Frau in Deutschland erlebt schwere sexualisierte Gewalt.

Das Angebot der medizinischen Soforthilfe für Vergewaltigungsopfer gibt es in der Frauenklinik des Klinikums Ludwigshafen seit Dezember 2022. Die Frauen können sich behandeln lassen, ohne eine Anzeige bei der Polizei erstatten zu müssen, wie dies bisher erforderlich war. Den Betroffenen soll damit die Entscheidung leichter gemacht werden, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf Wunsch der Frauen werden vertraulich Spuren der Vergewaltigung im Klinikum gesichert und für ein Jahr in einem rechtsmedizinischen Institut aufbewahrt. In dieser Zeit können die Betroffenen entscheiden, ob sie Strafanzeige erstatten wollen oder nicht.

Nach einer Studie des Bundesfamilienministeriums von 2004 hat jede siebte Frau in Deutschland eine Form schwerer sexualisierter Gewalt erlebt. Neuere Studien aus Sachsen zeigten, dass diese Zahlen tatsächlich wohl noch um einiges höher sein könnten, sagte Caroline Bonhage vom Hilfe-Verein „Wildwasser und Notruf“ bei der Vorstellung des neuen Projekts am Ludwigshafener Klinikum. Der Verein betreibt eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen und hat die Koordinierung des Projekts in Ludwigshafen übernommen.

Täter oft Bekannte

Dabei gelte es, mit einem oft gehörten Stereotyp aufzuräumen, betonte Bonhage. Eine Vergewaltigung durch einen Fremden, der nachts im Park oder woanders seinen Opfern auflauere, gebe es durchaus. Nur seien diese Fälle eher selten. „Die allermeisten Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt finden im sozialen Nahraum statt. Da, wo es am wenigsten erwartet wird. Durch einen (Ex-)Partner, einen vermeintlich guten Freund, Arbeitskollegen oder Chef“, sagte Bonhage. Diese Gewalt zerstöre Vertrauen in der Beziehung zu anderen Menschen.

Aus Scham und Furcht vor Konsequenzen würden sich die Frauen oft niemandem anvertrauen, keine Anzeige erstatten und keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Mit dem Projekt der „Medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung“ am Klinikum Ludwigshafen sei dies anders geworden. „Gewalt gegen Frauen und deren Folgen zu bekämpfen, verstehen wir als gesellschaftliche Verantwortung. Die adäquate medizinische Versorgung nach Vergewaltigung, mit oder ohne Anzeige, sehen wir als unseren Beitrag dazu“, sagte der Chefarzt der Frauenklinik Ludwigshafen, Klaus Baumann.

Rund um die Uhr

„Rund um die Uhr haben vergewaltigte Frauen bei uns die Möglichkeit, sich als Notfall medizinisch behandeln zu lassen, ohne die Einbindung von Behörden. Auf Wunsch der Betroffenen kann auch eine gerichtsfeste Spurensicherung vorgenommen werden“, machte der Chefarzt deutlich. Die gesicherten Spuren, darunter Abstriche mit möglicher DNA des Täters, würden an die Rechtsmedizin in Frankfurt eingesandt und dort ein Jahr lang aufbewahrt. Die Betroffene bekomme damit Zeit, sich zu überlegen, ob sie eine Anzeige erstatten wolle.

Das Klinikum ist landesweit der sechste Standort, der Opfern dieses Angebot macht. Foto: ier

Im bisherigen Verfahren sei ohne Einschaltung der Polizei keine Untersuchung mit Spurensicherung möglich gewesen, berichtete der Chefarzt. Eine Rolle spielte dabei die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen, die sich eventuelle Regressansprüche gegenüber den Verantwortlichen vorbehalten wollten, erläuterte Bonhage. Nun gebe es eine Förderung des Projekts „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ mit einem Sockelbetrag durch das Frauenministerium in Rheinland-Pfalz. Im Bundesland ist das Ludwigshafener Klinikum nun der sechste Standort mit diesem Angebot.

Unterstützung von Stadt und Kreis

Unterstützt wird das Projekt auch von den beiden Gleichstellungsstellen von Stadt und Rhein-Pfalz-Kreis sowie von Spenden. „Für uns im Landkreis ist diese Anlaufstelle wichtig, weil die Opfer hier anonym bleiben können. Im Dorf kennt man sich, betroffene Frauen gehen nicht zum Arzt aus Angst vor fehlender Vertraulichkeit“, begrüßte Bianca Staßen (SPD), Erste Kreisbeigeordnete im Rhein-Pfalz-Kreis, das neue Projekt. Das Ludwigshafener Klinikum sei aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gut erreichbar. „Wir haben selbst keine Klinik und sind dankbar für diese Möglichkeit“, sagte sie.

Nun gelte es, das neue Angebot auch bekannt zu machen. Junge Menschen sollen dabei im Kreis auch über die Schulen informiert werden. Wie Tamara Niemes von der Gleichstellungsstelle Ludwigshafen betonte, sei Prävention wichtig, auch wenn das Thema sexualisierte Gewalt an Schulen ein schwieriges Thema sei.

„Ludwigshafen setzt mit diesem Projekt ein Zeichen, dass Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, nicht alleine gelassen werden. Jede Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall“, begrüßte auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) das Projekt.

Noch Fragen?

Mehr Infos zum Projekt: unter der Webseite des Frauennotrufs www.wildwasser-ludwigshafen.de und unter www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de.