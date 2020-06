Im Klinikum Ludwigshafen werden ab Dienstag alle stationären Patienten direkt bei der Aufnahme per Abstrich auf das Covid-19-Virus getestet. Notfallpatienten würden direkt beim Eintreffen in der zentralen Notaufnahme getestet, heißt es aus dem Krankenhaus. Wer mit dem Rettungsdienst in die Klinik kommt, soll auf der jeweiligen Zielstation getestet werden. „Sicherheit ist und bleibt unser oberstes Gebot. Sowohl für unsere Patienten als auch für unsere Mitarbeiter möchten wir das Risiko einer Infektion auf ein absolutes Minimum reduzieren“, sagt der Ärztlicher Direktor des Klinikums, Günter Layer.

Aktuell ein Corona-Fall im Klinikum

Innerhalb weniger Stunden soll ein Testergebnis aus dem klinikeigenen Labor vorliegen. Aktuell wird im Klinikum Ludwigshafen ein Covid-Patient stationär behandelt, wie eine Sprecherin des Hauses mitteilt.