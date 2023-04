Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

66 junge Männer und Frauen sind am Freitag an der Pflegeakademie des Klinikums in ihre Ausbildung gestartet. In den dreijährigen Ausbildungsgängen werden sie zu Pflegefachkräften, zu Operationstechnischen oder zu Anästhesietechnischen Assistententen ausgebildet. Ein Novum: Erstmals in der Geschichte dieser Assistenzberufe sind sie nun auch staatlich anerkannt.

Der praktische Teil der Ausbildungen findet in den verschiedenen Fachbereichen des Klinikums statt, beziehungsweise in den OPs: „Wir sind ein großes Haus der Maximalversorgung und