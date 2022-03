Bis 2026 will die Berliner Ampelkoalition rund 200 Milliarden Euro für die Klimawende und mehr Unabhängigkeit von Öl- und Gas-Importen ausgeben. Bundestagsabgeordneter Armin Grau (Grüne, Altrip) bezeichnet das als „großen Erfolg“.

Sein Parteifreund, Klimaminister Robert Habeck, und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hätten sich in den Haushaltsberatungen verständigt, den Klima- und Transformationsfonds der alten Regierung um 90 Milliarden Euro aufzustocken, so Grau (62) in einer Mitteilung. Weitere 20 Milliarden Euro sollen vor allem für Klimaverträge verwendet werden, die der Bund mit Unternehmen der Stahl-, Zement- und Chemieindustrie schließen will – mit dem Ziel des klimaneutralen Umbaus dieser Branchen.

Abgeordneter: „Erfolg für Habeck“

Dieses umfangreiche Investitionsvolumen sei ein großer Erfolg für diejenigen, die im Namen der Grünen derzeit den Haushalt aushandelten – vorneweg für Habeck, betont Grau. Die geförderten Maßnahmen umfassten den Aufbau von E-Ladesäulen und der Wasserstofferzeugung sowie die Dämpfung des Strompreises, so der Abgeordnete des Wahlkreises Ludwigshafen-Frankenthal. „Damit machen wir uns rascher unabhängig von Gas, Kohle und Öl. Die Dringlichkeit dieser Schritte führt uns der Ukraine-Krieg gerade schmerzhaft vor Augen.“

Die Klimaverträge seien in der Region für die Chemie-Industrie bedeutsam, sicherten die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und auch Arbeitsplätze. Gleiches gilt Grau zufolge fürs Beschleunigen der Wasserstoffstrategie und das Abschaffen der Umlage für Erneuerbare Energien.