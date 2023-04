Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Der Klimawandel überholt uns“, sagt Astrid Kleber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. In der Welt, in Deutschland und auch in Ludwigshafen wird es immer heißer. Trockenheit und Niedrigwasser bedrohen Pflanzen, Tiere und Menschen. Aber auch der Schutz gegen Starkregen und Überflutungen wird immer wichtiger.

Mit welchen Maßnahmen Stadt und Bürger den Klimawandel ausbremsen und selber im Bereich Umweltschutz Fahrt aufnehmen können, war Thema von Vorträgen am Donnerstag in