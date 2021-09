In Zeiten des Klimawandels kommt dem Mikroklima in Kommunen eine immer größere Bedeutung zu. Auch das Private Grün spielt eine zentrale Rolle. Doch welche Pflanzen sind geeignet und was gilt es bei der Dach-, Fassaden- und (Vor-)gartenbegrünung zu beachten? Diese Fragen beantworten zwei kostenfreie Web-Seminare, die von der Volkshochschule (VHS) mit den Klimaschutzmanagerinnen von Stadt und Kreis initiiert wurden. Die Teilnehmer können über einen Chat Fragen stellen.

Dächer, Fassaden und Vorgärten im Fokus

Im ersten Teil (6. Oktober, 18 Uhr, 90 Minuten) geht es um Dächer und Fassaden begrünen (Kursnummer: 212AB10903). Landschaftsarchitektin Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen bei der Stadt Ludwigshafen, führt ins Thema ein, Gartenbautechniker Peter Bott blickt als Sachverständiger für Objektbegrünung auf über 40 Jahre Erfahrung zurück.

(Vor-)Gärten klima- und bienenfreundlich gestalten ist der Titel von Teil 2 (27. Oktober, 18 Uhr, 90 Minuten). Referentin Christiane Brell ist Diplom-Biologin und stellvertretende Vorsitzende des Fachbeirats für Naturschutz bei der Kreisverwaltung (Kursnummer: 212AB10904).

Benötigt wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher/Kopfhörer. Weitere Infos und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung. Kontakt: Telefon 0621/504-2238 oder im Netz: www.vhs-lu.de.