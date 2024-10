Noch bis 30. November können sich Radfahrer an einer Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) beteiligen. Die Teilnehmer sollen bewerten, wie sie in der Stadt etwa das Sicherheitsgefühl, die Breite der Radwege und die Erreichbarkeit der Ziele mit dem Drahtesel einschätzen.

„Radfahren liegt im Trend, und eine fahrradfreundliche Stadt ist attraktiv für alle Bürger“, wird Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) in einer Pressemeldung zitiert. Er bittet alle Radfahrer und Radfahrerinnen in Ludwigshafen, sich am Fahrradklima-Test im Netz unter www.fkt.adfc.de zu beteiligen. „Die Ergebnisse geben uns ein klares Bild davon, wo das Angebot für Radfahrende schon gut ist und wo wir noch nachbessern müssen“, sagt Thewalt.

Ein Schwerpunktthema beim Fahrradklima-Test ist in diesem Jahr laut ADFC das Miteinander im Verkehr. Das Beantworten der 27 Fragen dauere etwa zehn Minuten. Die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen werden im kommenden Frühjahr 2025 im Bundesverkehrsministerium in Berlin ausgezeichnet. Bisher hat Ludwigshafen beim Fahrradtest durchwachsen abgeschnitten: In Sachen Radlerfreundlichkeit erreichte die größte Stadt der Pfalz im vergangenen Jahr mit der Bewertung 4,16 nicht einmal die Schulnote „ausreichend“. Unter 40 bewerteten Städten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern landete LU auf Rang 24.