Unter dem Motto „Wie geht konkreter Klimaschutz?“ können sich Interessierte während der Klimawoche von 7. bis 10. Oktober in vier kostenlosen Online-Veranstaltungen zu Themen wie Solarenergie, Heizungssysteme, klimagerechtem Gärtnern und Mobilität informieren, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Veranstaltungen finden online jeweils von 18.30 bis 20 Uhr statt. Im ersten Teil führt ein Vortrag in das Thema ein, im zweiten Teil ist Zeit für Fragen und Diskussion. Eine Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule unter Telefon 0621 504-2238 oder im Netz unter www.vhs-lu.de.

Wie kommt die Sonne in Tank ?

Am Montag, 7. Oktober, startet die Vortragsreihe mit der Frage „Wie kommt die Sonne in Tank und Heizung?“ – Elisabeth Foit von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informiert darüber, welche Anforderungen an eine Photovoltaik-Anlage gestellt werden und wie das Zusammenspiel der verschiedenen Nutzungen gelingen kann. Ergänzend erklärt sie die Benutzung des Solarkatasters des Landes Rheinland-Pfalz.

„Welche Heizung passt zu mir?“ ist das Thema am Dienstag, 8. Oktober. Harms Geißler, Energieberater der Verbraucherzentrale, erläutert die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes, stellt mögliche Heizsysteme vor und geht auf Investitions- und Betriebskosten sowie Förderprogramme ein. Er erklärt zudem, wie mit der Vorgabe aus dem Gebäudeenergiegesetz umgegangen werden kann, dass künftige Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

„Mobilität der Zukunft“

Mit dem Thema „Mobilität der Zukunft“ geht es am Mittwoch, 9. Oktober weiter. Maximilian Fichtner, Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, stellt verschiedene Aspekte und aktuelle Entwicklungen der Forschung rund ums Thema Mobilität der Zukunft dar. Dabei wird von den verschiedenen Antriebstechnologien und Energieträgern ein Einblick in die aktuelle Forschung ermöglicht.

Am Donnerstag, 10. Oktober, geht es ums Thema „Grün statt Grau – Dach, Fassade und Balkon klimagerecht begrünen“. Bettina Niestrath, Fachreferentin für Klimawandel und Klimaschutz bei der Verbraucherzentrale, beantwortet dazu Fragen.

Diese Veranstaltung ist gleichzeitig der erste Teil der zweiteiligen Begrünungsreihe der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises, die am Dienstag, 29. Oktober, mit dem Thema „Wassersparend und klimafreundlich: Der (Vor-)Garten als Schwamm“ fortgesetzt wird. Weitere Infos erteilt die Stabsstelle Klimaschutz, Telefon 0621 504-3221.