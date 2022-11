Das Land Rheinland-Pfalz will Klimaschutzmaßnahmen in Ludwigshafen in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro fördern. Darüber informieren die SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon. „Das ist ein starkes Zeichen und eine konkrete Unterstützung für wirksamen Klimaschutz in unserer Heimatstadt“, kommentieren sie die Entscheidung der Landesregierung, ein insgesamt 250 Millionen Euro schweres „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation “ aufzulegen.

Investion in Schulen und Kitas