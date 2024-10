Ludwigshafen ist die angeblich am stärksten versiegelte Stadt Deutschlands. Die Schlossschule in Oggersheim und das Heinrich-Böll-Gymnasium in Mundenheim erhalten jeweils 15.000 Euro vom Klimaschutzministerium des Landes, um ihre Schulhöfe in grüne Oasen zu verwandeln. Wie das aussehen könnte, haben die Jugendlichen gezeigt.

Rund 67 Prozent des Siedlungsgebiets in der Stadt sind bebaut oder asphaltiert, wie eine Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft