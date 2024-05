Anspielen gegen die Erderwärmung, Geigen fürs Klima: Das Konzert-Projekt „Arctica“ des Nationaltheaters in der Reihe „greeNTO“ setzt im Mannheimer Rosengarten auf die emotionale Kraft klassischer Musik, monumentaler Naturbilder und appellativer Expertenworte. Und eine Geigenvirtuosin zeigt ganz konkret, wie Musiker einen ökologischen Beitrag leisten können.

Die Kulisse im Musensaal des Rosengartens ist in blaues Licht getaucht, Saal und Ränge sind gut gefüllt; das Publikum altersgemischt. Tickets gab es dank Bundesförderung im Vorfeld kostenlos. In der im zweiten Jahr laufenden Reihe „greeNTO“, gehe es um künstlerische Auseinandersetzung mit relevanten Themen der Zeit, betonte Cordula Demacchio, Chefdramaturgin Oper am Nationaltheater vorab. Förderung für besondere Projekte wie dieses, die oft an ungewöhnlichen Orten stattfänden, komme vom bundesweiten Programm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“. Die Musiker haben sich im bundesweiten Netzwerk „Orchester des Wandels“ zusammengefunden, einer Empowerment-Initiative die die emotionale Kraft der Musik für Klima-, Umwelt- und Artenschutz nutzen und dafür neue Formate und spannende Projekte entwickeln.

Arktische Eislandschaften ziehen in Zeitlupe über eine schwebende Leinwand. Es sind Aufnahmen vielfältigster Formen und Farben (Videodesign: Carl-John Hofmann), entstanden während der internationalen Expedition ArcWatch unter Leitung der Polarforscherin Antje Boetius, die an Bord der „Polarstern“ das maritime Leben im arktischen Ozean beforscht hat. Zu den Bildeindrücken von erhabener Schönheit füllen epische Klänge den Raum: Mit Edvard Griegs Schauspielmusik „Peer Gynt“ beginnt eine hochemotionale Sinnesreise. Das Orchester, unter der Leinwand versunken im Halbdunkel, intoniert behutsam „Prelude“ und „Morgenstimmung“. Dirigent Janis Liepinš, Erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Nationaltheater wird Griegs fließende Dynamik mit Jean Sibelius fortsetzen. Die 7. Sinfonie in C-Dur gilt als „heilige Musik“ (Osmo Vänskä), lässt Dur-Moll-Tonalität hinter sich, steht für Aufbruch. Aufgebrochen sei auch der Mensch: übers Eis, das, entstanden vor 4,6 Milliarden Jahren, Brücken gebaut und dem Homo Sapiens vor 1,5 Millionen Jahren den Weg gezeigt habe zu weltweiter Verbreitung, erzählt Antje Boetius, Professorin der Universität Bremen und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Die Polar- und Tiefseeforscherin spricht von ihrer frühkindlichen Faszination für den Ozeanologen Fridtjof Nansen und vom Eis, das durch „das größte geophysikalische Experiment“ fossilen CO2-Ausstoßes bedroht sei.

Nein, die Wissenschaftlerin malte kein Menetekel an die Wand und las auch niemandem die Leviten: Stattdessen setzte die Mitverfasserin der Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina von 2019 mit dem Titel „Klimaziele 2030“ ganz auf die Kraft der Beschreibung: des fantastischen Lebens in der Tiefsee mit uralten Schwämmen, riesigen Asseln, Spinnentieren. Und der Vielfalt der Menschen und Kulturen, die am und mit dem Eis leben und mit der Natur kooperierten. „Das Eis ist die Lösung für ein feines Klimagleichgewicht“, bringt es Boetius auf den Punkt.

Zwischen „Ases Tod“ und „Schiffbruch und Morgen“ aus Griegs „Peer Gynt“-Suite lädt Polarforscherin Boetius ein zum Nachdenken. Über den Verlust des Eises und die Auswirkungen schmelzender Permafrostböden Eurasiens. Polardorsch, Eisbär, Eisfuchs, arktisches Walross, Kleinstlebewesen, Mikroben – alle bedroht. Dabei seien Menschen durch Wissen in der Lage, so Boetius, mit Tieren und Pflanzen zu kooperieren. Langfristige Rahmenverträge seien nötig. Die Idee globaler Gemeingüter, das Konzept der Allmende (des Gemeinschaftsguts) müsse auf globale Ebene übertragen werden. Es gehe um „Hoffen und Handeln“, um die „Multiplikation der Kräfte“, um Zusammenarbeit. Das klassische Orchester sieht sie als Modell für weltweite Kooperation. Klimarettung mit Paukenschlag und Bogenstrich? In meerestürkis schimmernder Seidenrobe schwebt Alina Pogostkina auf die Bühne und klemmt sich ihre Camillo Camilli von 1752 unters Kinn. Die in Berlin lebende Virtuosin fliegt nicht mehr, hat deshalb eine Japan-Tour abgesagt und mit Geigenspiel auch schon mal einen Baum gerettet. Ihr Mannheimer Publikum verzaubert die deutsch-russische Geigerin und 2005 Gewinnerin des internationalen Sibelius-Wettbewerbs in Helsinki auf den ersten Strich.

Ihr Paradestück ist das Violinkonzert in d-Moll, opus 47 von Jean Sibelius (1865-1957), das sie flirrend fragil, kraftvoll und vital interpretiert. Die Zuhörer sind hingerissen. Die perfekte Symbiose von Solistin und Orchester stimmt bei aller Sorge um die Zukunft hoffnungsvoll, das weiß auch Antje Boetius und plädiert für einen „grünen Deal“ bei der Europawahl. Hoffnung bedeute, ins Handeln zu kommen mit der Fähigkeit der Zusammenarbeit: „Glauben Sie mir, es geht voran, und Sie sind dabei“.

Termine

Die Termine in der Reihe „greeNTO“:

„Waldmusik“ am Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr. Klimakonzert im Pavillon am Karlsstern im Käfertaler Wald. Eintritt frei.

„Kreisläufe“ am Sonntag, 23. Juni, 16 Uhr, im Pumpwerk Ochsenpferch, Bunsenstraße 8. Konzert mit Harfe und Flöte im Jugendstilbau. Eintritt frei, Anmeldung notwendig über Telefon 0621 1680150 oder nationaltheater.kasse@mannheim.de.