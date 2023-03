Vier Klimaaktivisten haben laut Polizei am Freitagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt 30 Minuten den Verkehr behindert. Gegen 14 Uhr betrat das Quartett die Fahrbahn des Kaiserrings auf Höhe der Quadrate M7/N7. Zwei Demonstranten klebten ihre Hände auf eine Abbiegespur, was zu Verkehrsbehinderungen geführt habe. Zwei weitere Aktivisten wurden, noch bevor diese sich auf dem Kaiserring festkleben konnten, von Passanten von der Straße gezogen. Ob hier strafbare Handlungen verübt wurden, werde noch geprüft. Nachdem die zwei Festgeklebten die Fahrbahn auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verließen, wurden sie von den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums von der Straße gelöst. Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung wurden aufgenommen. Der Verkehr wurde um 14.30 Uhr wieder freigegeben.

