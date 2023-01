Unmittelbar vor dem Neujahrsempfang der Stadt im Mannheimer Rosengarten haben heute Morgen Klimaaktivisten um 10 Uhr die Fahrbahn am direkt angrenzenden Friedrichsplatz blockiert. „Drei Personen klebten sich unmittelbar auf der Fahrbahn fest. Den schnell eintreffenden Polizeibeamten gelang es letztlich, fünf der sechs Personen noch vor dem Abbinden des Klebers von der Fahrbahn zu entfernen“, teilt die Polizei in diesem Zusammenhang mit. Einem Aktivisten gelang es hingegen, sich mit Spezialkleber so am Asphalt festzukleben, dass er den Beamten zufolge erst um 11.30 Uhr wieder davon gelöst werden konnte. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, zu größeren Staus kam es laut einem Polizeisprecher nicht. Bezüglich der im Raum stehenden Straftaten haben das Polizeirevier Mannheim-Oststadt und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen.