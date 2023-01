Immer mehr junge Menschen erkranken an Darmkrebs. Lange Zeit standen sie nicht so stark im Fokus, galt er doch vor allem als eine Erkrankung der Älteren. Die Stiftung Lebensblicke mit Sitz in Ludwigshafen wirbt für die Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs – egal, in welchem Alter. Dass es jeden treffen kann, zeigt der folgende Fall. Details dazu finden Sie hier.

Eine Mega-Veranstaltung wie die Mannheimer Bundesgartenschau soll eine ganze Stadt für ein halbes Jahr zum Blühen bringen und dabei Ressourcen schonen. Geht das überhaupt? Den Stand der Dinge erfahren Sie hier.

Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Gesundheit aus. Die Volkshochschule Speyer eröffnet mit einer Veranstaltung zu diesem Thema ihr neues Semester. Referent Julian Weilbacher sagt im RHEINPFALZ-Interview, warum dem Thema mehr Beachtung geschenkt werden müsste.

Wald hat viele Gesichter. Welche er zeigt, hat mit äußeren Einflüssen zu tun. Ein heller Frühlingstag. Ein sonniger Herbstmorgen. Glitzernde Spinnenfäden. Romantische Pfade. Ganz anders ist die Stimmung aber an einem Wintertag bei Nieselregen und der Suche nach Toten. Mehr dazu hier.

Betrieb der Tafel und der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta, Sanitätsdienst, Katastrophenschutz und Erste-Hilfe-Kurse: Das Aufgabenspektrum des Malteser Hilfsdiensts in Frankenthal ist enorm. Seit Januar steht Tanja Wagner als Geschäftsführerin an der Spitze des Stadtverbands – dem größten in der Diözese. Was sie erwartet, weiß die 45-Jährige ziemlich genau. Sie erfahren es hier.