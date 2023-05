Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Motto „Autofreie Innenstadt“ hatten Klima-Aktivisten an einem Samstag im Vorweihnachtstrubel einen halben Nachmittag lang den Verkehr in der Mannheimer Innenstadt lahmgelegt. Einer der Teilnehmer ist am Mittwoch wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen Nötigung in mindestens 21 Fällen vom Amtsgericht Mannheim verurteilt worden.

Lucas L. aus Mannheim wurde zwar nicht als Klebeaktivist, aber als Sprecher der Gruppe mit 25 Teilnehmern identifiziert, die an jenem 11. Dezember ab 13.30 Uhr mit einem selbstgebauten Auto aus Pappe