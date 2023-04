Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In dem Job hängt man manchmal voll in den Seilen: Baumpfleger greifen dann ein, wenn die Vitalität eines Baumes bedroht ist – oder die Sicherheit von Anwohnern oder Passanten. Manche Bäume sind dabei schwieriger zu klettern als andere.

Alte Sache, dies: Man steigt nie zweimal in denselben Baum. Auch nicht in den gleichen: „Jeder Baum ist anders“, so Alex Schröder, Landschaftsgärtner und Baumpfleger, „vor