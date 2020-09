Die B9 musste am Donnerstagmittag zwischen den Anschlussstellen Oggersheim und Studernheim für 20 Minuten in Richtung Frankenthal voll gesperrt werden. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 12.40 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug im Graben neben der Fahrbahn liege. Die Polizisten entdeckten dort einen Kleintransporter. Um sich um den Fahrer kümmern zu können, wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Fahrer des Transporters saß laut Polizei auf dem Fahrersitz, war jedoch nicht ansprechbar. Der Mann wurde von der Feuerwehr geborgen, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt war. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.