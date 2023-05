Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“, sagt Kabarettist Stephan Bauer. Warum er daran jetzt zweifelt, erzählt er den Zuschauern am Samstag bei zwei Vorstellungen in der Klapsmühl’. Der Nachholtermin für das am 15. März ausgefallene Gastspiel eröffnet die neue Spielzeit in der Kleinkunstbühne am Mannheimer Rathaus. In den kommenden Monaten sollen viele alte Bekannte und neue Gesichter zu sehen sein.

Klapsmühl’-Stammgast Frederic Hormuth stellt fest: Auch wenn es noch so viel davon gibt – „Bullshit ist kein Dünger.“ Der Kabarettist ist