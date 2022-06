Mittlerweile außer Lebensgefahr ist ein zweijähriges Kind, das bei einem Unfall am späten Samstagnachmittag schwer am Kopf verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war es kurz nach 17 Uhr in Begleitung seiner Mutter mit einem Laufrad auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Mannheimer Straße unterwegs, als ein Mercedes-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke herausfuhr und dabei das Kleinkind erfasste. Der Mann war weitergefahren, Zeugen konnten sich allerdings das Kennzeichen merken. Eine Sofortfahndung nach dem Fahrer blieb zunächst ergebnislos.