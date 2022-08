Ein 59-jähriger Kleingartenbesitzer hat laut Polizei am Dienstag einen 43-Jährigen aus Ludwigshafen erwischt, als dieser versuchte, in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in der Maudacher Riedstraße einzudringen. Der 59-Jährige schlief in seiner Gartenanlage, als der 43-jährige Eindringling auf dem Anwesen erschien und Gegenstände durchwühlte. Der Besitzer verständigte sofort die Polizei, die den Einbrecher noch vor Ort festnahm. Der 43-Jährige führte Handschuhe, eine Taschenlampe und ein Allzweckwerkzeug mit sich.