Diebesgut im Wert von 20.000 Euro haben laut Polizei Unbekannte erbeutet, die in der Nacht auf Donnerstag ab 22 Uhr in eine Kleingartenanlage in der Rheinhorststraße (Oggersheim) eingebrochen sind. Die Täter entwendeten aus insgesamt 19 Gartenhütten und einem Container hochwertige Elektrowerkzeuge. Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass mehrere Täter an dem Diebstahl beteiligt waren. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.