Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage im Ostring (Oppau) eingebrochen. Gestohlen wurde laut Polizei und nach derzeitigem Stand nichts. Durch den Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von 3000 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222. Misslungen ist laut Polizei indes der Einbruch in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage im Bereich der Alexander-Fleming-Straße (Oggersheim), der sich in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag zugetragen hat. Es sei Sachschaden in der Höhe von 20 Euro entstanden. Hinweise an die Polizei in diesem Fall unter Telefon 0621 9632403.