Jetzt ist es wieder soweit: Meine kleine Scholle erwacht wie in jedem Frühjahr auf wundersame Weise zu neuem Leben. Mein Lieblingsplatz in Ludwigshafen befindet sich glücklicherweise direkt vor meiner Haustür im Musikerviertel in Süd. Es handelt sich um eine etwa 200 Quadratmeter große Parzelle in einer Kleingartenanlage zwischen Kurfürsten-, Händel- und Rossinistraße. Dort bauen mein Mann und ich seit rund zehn Jahren stets ab März/April Salat, Gurken und Zucchini, Kürbisse, Kartoffeln und Tomaten an. Äpfel, Birnen, Feigen und Himbeeren gedeihen ganz von allein. In diesem Sommer wollen wir es außerdem mal mit Kohl versuchen. Das soll ganz unkompliziert sein. Ein wichtiger Punkt: Denn wir wollen ja nicht nur die Beete bestellen, sondern unseren Garten und seine Blumenpracht auch in vollen Zügen genießen. Zum Beispiel an sonnigen Sonntagnachmittagen bei Kaffee und Kuchen. Oder beim Plausch mit unseren Nachbarn auf den insgesamt rund 50 Parzellen der Bahn Landwirtschaft, einer Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn AG. Unser Garten gehört zum Regionalbezirk Karlsruhe. Dieser ging aus einer Imkergruppe der Eisenbahner hervor, die im Jahr 1913 gegründet wurde. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass es in dem Kleingarten noch den ganzen Sommer über summt und brummt. Und welchen Lieblingsplatz in LU haben Sie? Schicken Sie Ihre Fotos gerne an redlud@rheinpfalz.de.