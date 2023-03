Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Edelgard und Klaus Meyer aus der Pfingstweide haben seit mehr als 40 Jahren einen Schrebergarten in der Kleingartenanlage Nachtweide. Von jeher stellt das Rentner-Ehepaar das eigene Auto auf einem Platz am rückwärtigen Eingang der Anlage ab – so wie andere Gartenbesitzer auch. Seit Neuestem verteilt das Ordnungsamt dort Knöllchen.

Unter den betroffenen Kleingärtnern ist der Ärger groß. Sie sind sich keiner Schuld bewusst und empört über das Vorgehen der Behörde. „Wir parken hier seit über