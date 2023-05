Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es in jüngster Zeit ein Kinderbuch gegeben hat, das man noch in vielen Jahren als Klassiker bezeichnen wird, dann ist es „Der Grüffelo“. Autorin Julia Donaldson und Illustrator Axel Scheffler haben 1999 ein modernes Monstermärchen geschaffen. Das Junge Theater Bonn gastierte mit seiner Inszenierung für Kinder ab drei Jahren im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen.

Für Kinder ab drei Jahren? Um es vorwegzunehmen: Nein, für Kleinkinder war die Bonner „Grüffelo“-Inszenierung eher nicht geeignet. Den ganzen Witz der Geschichte