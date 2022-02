Können Wechseljahre lustig sein? Was hat die CIA wieder rausgekriegt? Welcher Verschwörung ist Lisa Fitz auf der Spur? Und wie sag ich's meinem Hund?

Antworten auf alle Fragen gibt es in den Veranstaltungen der Kleinen Komödie Limburgerhof am Burgunderplatz.

Man würde kein Musical dahinter vermuten, denn vermutlich freuen sich die wenigsten Frauen über die Wechseljahre. Es war gewagt, als Tilman vom Blomberg und Bärbel Arenz aus diesem Thema die Show „Heiße Zeiten“ machten. Regie führte Gerburg Jahnke, die als Kabarettistin mit dem Duo „Misfits“ bekannt wurde. Das Musical wurde ein riesiger Erfolg und kommt jetzt am 25. März in die Kleine Komödie Limburgerhof.

Musical über die Wechseljahre

Das passiert: Vier Frauen zwischen 42 und 57 Jahren treffen sich. Die „Junge“ hört ihre biologische Uhr ticken. Die „Hausfrau“ hat das schon hinter sich. Nachdem sie sich für die Familie aufgeopfert hat, will sie jetzt Spaß haben. Die „Karrierefrau“ hat weder für Spaß, noch für Familie Zeit, ihr geht es nur um beruflichen Erfolg. Die „Vornehme“ muss sich um ihren betagten Vater kümmern, der ständig aus dem Seniorenheim ausbüxt. Gesungen werden Pop-Klassiker mit neuen eigenen Texten. Zum Beispiel wird aus Gloria Gaynors „I will survive“ dann „Aktiv und reif“, oder aus Diana Ross’ „Upside Down“ wird „Bauch, Beine, Po“. Das Musical eignet sich nicht nur für einen Mädels-Abend, auch Männer werden ihren Spaß haben.

„Ich glaub’ die CIA hat's rausgekriegt. Die kriegen ja alles raus“ ist ein Standardspruch von Kabarettist Hagen Rether. Sein Programm heißt „Liebe“ – schon seit Jahren. Erfahrene Kabarettbesucher wissen aber, dass Rether immer aktuelle politische Entwicklungen kommentiert. Oft mit beißendem Sarkasmus und ohne das Publikum zu schonen. Denn letztlich sind wir alle mitverantwortlich und das reibt uns Rether nachdrücklich unter die Nase. Meistens auch recht ausführlich, so auch sicher am 9. April.

Tipps für Hundefreunde

Lisa Fitz hat sich in letzter Zeit schon öfter mit kontroversen Aussagen den Mund verbrannt. Zuletzt mit Zahlen über angebliche Impftote, die nach Expertenmeinung nicht stimmen. Und es gab in der Vergangenheit umstrittene Liedtexte, die nach Verschwörungsdenken klingen. Doch sie widmet sich auch zeitlosen Themen, in Texten und Liedern. Es schadet nichts, kontrovers zu sein. Wer sich selbst ein Urteil bilden will, kann das am 28. April, wenn Lisa Fitz mit ihrem Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“ nach Limburgerhof kommt.

Wer dann davon überzeugt ist, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist, bekommt am 15. Mai von Holger Schüler die richtigen Tipps. Der Hunde-Experte trainiert dann keine Hunde, sondern Herrchen und Frauchen für ein besseres Verständnis ihrer Vierbeiner.

Karten

Vorverkauf bei Reisebüro Eisele, Burgunderplatz 12, Limburgerhof, Telefon 06236 465318, limburgerhof@reisebuero-eisele.de oder online über reservix.de