Malt ihr auch so gerne? Wir Biberkinder tun das jedenfalls mit großer Leidenschaft. In unserem Kinderzimmer in der Biberburg hängen unsere schönsten Bilder. Die sieht leider sonst niemand. Jetzt hat das Kulturzentrum das Haus in Ludwigshafen ein tolle Idee.

Zeichnungen und Gemälde von Kindern aus Ludwigshafener Kindertagesstätten werden dort im Lokal „Hausboot“ bis 3. April ausgestellt. Unter dem Titel „Kleine Künstler ganz groß“ konnten die Kinder ihre eigenen Vorstellungen eines Traumspielplatzes zu Papier bringen. Mitgemacht haben Kinder von insgesamt fünf kirchlichen und städtischen Kitas und von der Hochschule. Insgesamt 53 Bilder wurden eingereicht. „Der überwiegende Teil der Bilder ließ dabei sehr konkret erkennen, was den Kindern am Herzen liegt“, sagt Silke Wolff, Designerin und Künstlerin, die eine der beiden Initiatorinnen dieses Projekts ist. Rutschen oder auch Wassermatschplätze sind die Renner bei den kleinen Künstlern. Die Macher der Ausstellung sind nun gespannt, ob die Stadt die Ideen bei der Gestaltung von Spielplätzen aufgreift. Gemalt haben die Kinder auch die Natur mit verschiedenen Pflanzen und Tieren. Ob auch ein Biber dabei ist? Ihr könnte ja mal mit euren Eltern vorbeischauen. Die schönsten Bilder werden übrigens versteigert.