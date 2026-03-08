In der Maimarkthalle rollen Mini-Züge durch Kulissen – mit blökenden Schafen und einem Schlumpf im Schrebergarten. Die Messe „Faszination Modellbahn“ lässt Besucher staunen.

Die Maimarkthalle als Miniaturlandschaft: Bei der „Faszination Modellbahn“ wird die Welt im Kleinen abgebildet. Mit maßstabsgetreuen Zügen und Lokomotiven, die an klitzekleinen Häusern, Bäumchen, Figuren und liebevollen Details vorbeituckern. Alles ist winzig, vieles aber auch witzig, sodass nicht nur Eisenbahn-Nerds und Kinder begeistert sind.

In „Büttenwarder“ beginnt die Fantasie. Nicht nur die am Bahnhof wartenden Mini-Passagiere scheinen von der vorbeizischenden Dampflok abgeholt zu werden. Auch die Besucher der Messe lassen die Große-Welt-Sorgen erstmal hinter sich – und tauchen ein, lassen den Alltag schrumpfen. Man sieht und hört nicht nur Modelleisenbahnen, sondern auch blökende Schafe und bellende Hunde, entdeckt plötzlich Charly Chaplin am Gleis. Und da! Ein blauer Schlumpf, der in einem Schrebergarten im Pool liegt. So spürt man erleichtert: Auch eine detailverliebte Modelleisenbahnerszene nimmt es alles nicht immer allzu ernst.

Spielzeug für Große

„Für uns ist es vor allem Spiel und Spaß. Spielzeug für Große, das auch Kinder ansprechen soll“, sagt Jörg Reincke, der Vorsitzende der Freunde der LGB Norddeutschland. Ihre Gartenbahn mit Nenngröße 2 ist einer der Hingucker bei der dreitägigen Schau. Das Flachland im hohen Norden wird in Szene gesetzt und der Serie „Neues aus Büttenwarder“ die Ehre erweisen. Die Gartenbahn ist so groß, dass sie kaum in einen Hobbykeller passt. „Wir können sie tatsächlich nur sehr selten aufbauen“, sagt der Hamburger, und sitzt bei der elf mal sechs Meter großen Miniaturwelt bequem in der Mitte, um die Weichen für die Schmalspurbahn per Laptop zu steuern.

Es gibt viele Details zu entdecken. Foto: Marco Partner

Konnte man hier kleine, humorvolle Details recht schnell entdecken, wird es am Stand des N-Bahn-Clubs Rhein-Neckar schon etwas kniffliger. Die kleinen Straßenbahnen, die originalgetreuen Nachbildungen des Salem-Krankenhauses in Heidelberg oder an der Mannheimer Waldhofstraße vorbeibrausen, sind nicht viel größer als ein Finger. Die parkenden Autos nur eine Nagelkuppe groß. Und die genauen Details einer Schachszene im Park kaum noch mit dem bloßen Auge zu erkennen.

Erinnerung an Kindheit

Norbert Hartnick aber braucht keine Lupe oder Pinzette, um alles aufzubauen. „Es ist wie ein Virus, von dem mal als Kind infiziert wurde. Erst verschwindet die Begeisterung, aber irgendwann kommt sie wieder“, sagt er über seine Leidenschaft im Maßstab 1:160. Die Erinnerung an die eigene Kindheit fahre da immer ein wenig mit. „Man kann sich seine eigene, heile Welt schaffen.“

Und die wird für Eisenbahnfans zur Traumkulisse. Mini-Züge rauschen durch Berge und Täler, an Schlössern und animierten Wasserfällen vorbei. Es tutet, tuckert und rattert. Kleine Flugzeuge schweben fast magisch über manche Bahnen. Aus einem Koffer grüßen Ernie und Bert mit einer Modellbahn to go. Sogar einen Adventskranz mit Schienen und Lok gibt es kurz vor Ostern zu bestaunen.

Besucher begeistert

„Es ist die schönste Modellbahnmesse in Süddeutschland“, findet Fridtjof Kowald aus Karlsruhe. Er selbst würde sich gar nicht so als Modellbahn-Romantiker bezeichnen. „Aber unser Kleinster ist der größte Fan, und hier ist es sehr kindgerecht. Mit Bastel- und Spielmöglichkeiten, es ist wirklich bombastisch“, lobt er. Im Vergleich zu Museen sei hier eben alles geballt zusammen, können Kinder auch selbst Schienen legen.

Für einige Aussteller und Besucher ist es die schönste Modellbahnmesse im Südwesten. Foto: Marco Partner

Daniel Dreyer aus Ketsch ist hingegen beides: Aussteller und Besucher. Mit seinem Sohn bestaunt er den Dampf-Traktor „The Little Giant“, der im Gegensatz zu den Modellbahnen ein deutliches Stück größer ist. Über die ebay-Plattform entdeckte er alte Spielzeuge wieder, für die ihn einst sein Opa begeisterte. Seitdem sind Dampfmaschinen, Heißluftmotoren und Antriebsmodelle sein Ding. In der „Echtdampf“-Abteilung der Messe zischt, pfeift und dampft es. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, als Technik noch ganz neu und sichtbar war. Mit Zahnrädern und Spulen, Schrauben und Riemen. Mit Kugelbahnen, die von einem winzigen Viertakt-Ottomotor in Gang gesetzt werden. Und mit einer kleinen, aber doch sehr großen Liebe fürs Detail.