Nach einem Brand im Stadtteil West sind am Sonntagabend fünf Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer gegen 17.20 Uhr im Badezimmer einer Wohnung in der Burgundenstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, waren die brennenden Kleidungsstücke in einer Badewanne bereits von den Anwohnern gelöscht worden. Die Feuerwehrleute löschten nach und entrauchten die Wohnung. Sechs Personen, darunter drei Kinder, wurde vom Rettungsdienst betreut. Fünf Bewohner wurden vorsorglich in Ludwigshafener Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren 18 Mann der Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst und die Polizei.