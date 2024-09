Mit einer Kleidertauschparty am Freitag, 27. September, von 16 bis 18.30 Uhr in der Volkshochschule im Bürgerhof wird nach Angaben der Ludwigshafener Stadtverwaltung erneut ein Zeichen gegen die sogenannte Fast Fashion gesetzt. Im Übermaß produzierte und schnell wechselnde Mode heizt den Klimawandel an, belastet die Umwelt und beutet Menschen aus.

Ziel der Kleidertauschparty ist es, Besucher dafür zu sensibilisieren, mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch nachhaltig umzugehen. Sie ist eine von insgesamt zwölf Veranstaltungen anlässlich der „Fairen Woche“. „Die Tauschparty ist eine ressourcenschonende und vor allem kostenfreie Alternative, um Abwechslung in den Kleiderschrank zu bringen“, betont Lucy Zmuda, Abfallberaterin beim Bereich Umwelt und Klima der Stadtverwaltung.

„In netter Atmosphäre und bei fair gehandelten Snacks können Besucher stöbern und tauschen, zudem gibt es die Möglichkeit, sich über das Fair-Trade-Siegel, Alternativen zur Fast-Fashion-Industrie, Hintergrundinfos zur Herstellung unserer Kleidung und die Initiative ,Faires Lu’ zu informieren.“ Bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires können zur Tauschparty mitgebracht und dafür beliebig viele Lieblingsstücke nach Hause mitgenommen werden. Alle übrig gebliebenen Kleidungsstücke werden erneut an die städtischen Kleidertreffs gespendet.