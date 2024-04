In Anlehnung an die „Fashion Revolution Week“ regt die Stadt bei ihrer Kleidertauschparty am Freitag, 19. April, 16 bis 18.30 Uhr, in der Volkshochschule (VHS) an, mit Mode bewusst umzugehen und ein Zeichen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu setzen. Ziel der Kleidertauschparty in ist es daher, Besucher dafür zu sensibilisieren, mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch nachhaltig umzugehen.

Um noch mehr Menschen zu erreichen und langfristig zum Umdenken zu bewegen, sind für dieses Jahr erneut mindestens drei Kleidertauschpartys geplant. Die weiteren folgen im September und November. Die genaueren Termine werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. Bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires können zur Tauschparty mitgebracht und dafür beliebig viele Stücke mit nach Hause genommen werden. Organisiert wird die Kleidertauschparty von der Abfallberatung in Kooperation mit der Volkshochschule und der Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen sowie dem Wirtschaftsbetrieb. Weitere Informationen gibt es im Veranstaltungskalender auf www.ludwigshafen.de, unter Telefon 0621 504-2406 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de.

Erinnert an Einsturz einer Textilfabrik 2013

Die internationale Kampagne „Fashion Revolution“ erinnert jährlich an den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013 in Bangladesch. Diese Aktion soll auf die Missstände in der globalen Textilindustrie aufmerksam machen und einen Wandel in Bezug auf Einhaltung der Menschenrechte, transparente Lieferketten, sozial gerechter Bezahlung, nachhaltige und faire Produktion sowie ein bewusstes Konsumverhalten herbeiführen.

Fairtrade Deutschland schließt sich an und blickt in diesem Jahr auf den Anfang der textilen Lieferkette – auf den Baumwollanbau. 2024 steht im Zeichen des Sports, denn neben der Fußball-Europameisterschaft finden auch die Olympischen Spiele statt. Unter dem Motto „Du träumst vom Pokal? Wir vom fairen Einkommen“ widmet sich Fairtrade dem Ziel: Sportvereine in ganz Deutschland dazu zu bewegen, auf Fanartikel aus Fairtrade-Baumwolle umzusteigen. Auch die Stadt Ludwigshafen, die seit dem 14. Juli 2022 den Titel einer Fairtrade-Town trägt, nimmt an dieser Aktionskampagne teil.