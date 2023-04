In Anlehnung an die Protestbewegung Fashion-Revolution-Week regt die Stadt bei ihrer Kleidertauschparty am Freitag, 21. April, 16 bis 19 Uhr, Volkshochschule (VHS), an, mit Mode bewusst umzugehen und ein Zeichen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu setzen.

Überkonsum und Fast-Fashion führten dazu, dass Modetrends von heute zum Abfall von morgen werden. Ziel der Kleidertauschparty sei es daher, Besucher dafür zu sensibilisieren, mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch nachhaltig umzugehen. Gebrauchtes zu tauschen sei insofern eine gute Gelegenheit. Motto: „Tausch dich glücklich“ statt „Kauf dich glücklich“ – dieser Ansatz werde der von Stammgästen der Kleidertauschparty längst praktiziert. Um noch mehr Menschen zu erreichen und langfristig zum Umdenken zu bewegen, sind laut Verwaltung für dieses Jahr drei Kleidertauschpartys geplant. Die beiden weiteren Termine werden noch bekanntgegeben.

Der Rest geht an die Kleidertreffs

„Alle, die Lust darauf haben, bei Musik und kleinen Snacks eigene Schrankhüter gegen neue Schätze zu tauschen, sind bei uns richtig. Denn hier bekommen abgelegte Klamotten eine zweite Chance, eine neue Heimat bei anderen Menschen“, betont Lucy Zmuda vom Bereich Umwelt und Klima. Bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsteile, Schuhe und Accessoires können zur Tauschparty mitgebracht und dafür beliebig viele Stücke mit nach Hause genommen werden. Ein einfaches und kostenloses Prinzip, das nicht nur umweltbewusst und sozial verträglich sei, sondern auch Spaß mache. Alle übrig gebliebenen Kleidungsstücke würden an die städtischen Kleidertreffs gespendet.

Organisiert wird die Kleidertauschparty von der Abfall- und Umweltberatung in Kooperation mit der VHS und der Initiative Lokale Agenda 21 sowie dem Klimaschutzbüro der Stadt und dem Wirtschaftsbetrieb als ideelle Partner.

Noch Fragen?

Weitere Infos gibt es im Veranstaltungskalender im Netz unter www.ludwigshafen.de, unter Telefon 0621 504-2406 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de.