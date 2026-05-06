Das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier veranstaltet gemeinsam mit dem Elternausschuss der Kindertagesstätte Heilig Geist sowie der Abfallberatung der Stadt die fünfte Kleidertauschparty im Dichterquartier in Ludwigshafen-Süd. Die Veranstaltung findet laut Stadtverwaltung am Freitag, 8. Mai, 14.30 bis 16 Uhr, im Gemeindezentrum Heilig Geist, Georg-Herwegh-Straße 43, statt. Mit der Kleidertauschparty möchten die Veranstalter ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein setzen. Ziel ist es, Besucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alltagsgegenständen und Ressourcen zu sensibilisieren.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Jeder darf bis zu zehn tragbare und saubere Kleidungsstücke, Accessoires, Schuhe oder Spielsachen mitbringen und im Gegenzug beliebig viele andere Stücke mit nach Hause nehmen. Nicht getauschte Kleidung wird erneut im Anschluss an die städtischen Kleidertreffs gespendet. Der Elternausschuss der Kindertagesstätte Heilig Geist steuert frische Waffeln und Getränke für die Veranstaltung bei.