Nach einer Umbauphase der Secondhand-Kleiderausgabe Tragbar wird diese am Samstag, 4. Juni, 12 bis 16 Uhr, mit einem Fest auf dem Gelände der Matthäuskirche in der Waltraudenstraße 34 wiedereröffnet. Laut den Verantwortlichen wird die Tragbar von den Pfälzer Lebensmittelrettern betrieben, die auch die Lebensmittelausgabe Essbar an derselben Adresse betreiben. „Wir haben die Tragbar während des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie gegründet, als es für Bedürftige keine Möglichkeit gab, an kostenlose Kleidung zu kommen“, sagt Dolly El-Ghandour. „Zu uns darf jeder kommen, ohne einen Nachweis der Bedürftigkeit.“ Gezielt helfen wollen die Organisatoren der ehrenamtlich betriebenen Kleiderausgabe zum Beispiel Großfamilien, Alleinerziehenden, Obdachlosen, Rentnern, Flüchtlingen und Menschen, die am Existenzminimum leben. Abgegeben würden die zur Verfügung stehenden Kleidungsstücke gegen eine geringe Spende von bis zu einem Euro.