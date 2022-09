Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) hat am Freitag Klaus Eisele zum ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten der Stadt Ludwigshafen ernannt. Die Städte und Kreise können nach dem Landesnaturschutzgesetz geeignete Personen bestellen, die in fachlichen Fragen weisungsfrei in allen Angelegenheiten des Naturschutzes beraten und unterstützen. Die Naturschutzbeauftragten sind Ansprechpartner für Themen wie Arten- und Insektenschutz, klima- und umweltgerechte Flächen oder naturnahe Gärten im Stadtgebiet und stellen so eine wichtige Verbindung zwischen den Bürgern und der Verwaltung dar. Als langjähriger Leiter des Arbeitskreises für Ornithologie und Naturschutz (Orbea) und in verschiedenen Naturschutzorganisationen tätig, verfüge Eisele über ein ausgeprägtes Wissen in diesen Bereichen, erklärt die Verwaltung zu seiner Ernennung. „Im Dienst des Naturschutzes in Ludwigshafen und im Umkreis ist Eisele bereits seit Jahren mit Beratungen und tatkräftiger Unterstützung engagiert tätig“, sagte Thewalt. Der Mittsechziger tritt die Nachfolge von Franz Stalla an, der bis zu seinem Tod 2021 dieses Ehrenamt bei der Stadt innehatte.