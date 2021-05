Natürlich gibt es Soul zu hören, wenn die Band Kimi & The Soulmen heißt. Das Besondere ist die reduzierte Besetzung, mit der die Sängerin antritt. Aber gerade das ergibt neue Sounds für alte Klassiker. Im Stream beim Mannheimer Jazzclub Ella & Louis wurde daraus ein grooviger, unterhaltsamer Abend.

Los ging es mit einem Stück, das auch Hörer kennen, die für die alten Stücke aus den Soul-Schmieden Motown oder Stax zu jung sind: „Kiss“ hat Prince 1986 veröffentlicht. Das Stück wurde ein Hit und unzählige Male gecovert. Das Original ist geprägt von einem minimalistischen Arrangement ohne Bass und der bemerkenswert hohen Falsettstimme des Meisters. Kim Hofmann und ihre Band geben dem Stück einen ganz anderen Groove und Sound und auch ein paar andere Akkorde. Der Bass von Basti Schiller gibt mit dem Schlagzeug von Eckhard Stromer der Nummer einen anderen Flow und ein anderes Tempo. Sehr prägend ist die Rhythmusgitarre von Werner Acker. Seine Telecaster Thinline klingt wärmer und voller als die Standard-Telecaster-„Brettgitarre“, weil sie andere Tonabnehmer und einen hohl gefrästen Korpus hat. Das macht sich in der kleinen Besetzung sehr gut. Dazu kommt, dass Acker sehr akkordisch spielt – und so bleibt da immer der gute Groove erhalten. Die Instrumentalisten sehen sich offensichtlich als Team, das die Sängerin trägt, und verzichten auf ausführliche Solo-Ausflüge.

Mit dem Besen auf der Snaredrum

„Roxanne“ hat Sting für The Police 1977 geschrieben und auch hier haben Kimi & The Soulmen eine gelungene eigene Interpretation verwirklicht. Sie haben das Stück zu einer Jazzballade gemacht, Stromer rührt mit Besen auf der Snaredrum, die Gitarre spielt die Akkorde als entspannte Viertel. Wieder eine andere Facette der vielseitigen Sängerin zeigt „The Nearness of You“, ein alter Jazz-Standard, den Hoagy Carmichael 1938 geschrieben hat und der seither x-mal neu aufgenommen wurde, unter anderem von Annie Lennox und Norah Jones. Kim Hofmann klingt zart und singt in einem hohen Register. Das ist eine ganz andere Farbe als ihre kräftige Soulstimme in anderen Stücken.

Guter Groove

Das Programm macht Spaß, weil es bekannte Stücke in eigenen, originellen und gut gemachten Interpretationen präsentiert. Das bisschen Understatement der Instrumentalisten macht sich durchaus positiv bemerkbar und rückt das gute Zusammenspiel und den guten Groove mehr in den Mittelpunkt. Die Sängerin präsentiert sich versiert und vielseitig, aber eben auch mit viel Gefühl für die Stücke und Stile.

Kim Hofmann hat in Stuttgart Pop-Gesang studiert und 2016 abgeschlossen. Wie sie erzählt, haben sich die Musiker an der Hochschule kennengelernt. Wobei Gitarrist Acker und Drummer Stromer dort als Dozenten tätig sind, Bassist Basti Schiller war ebenfalls Student. Acker und Stromer sind schon lange im Geschäft. Der 1955 geborene Gitarrist begann als Autodidakt auf dem Bass, später studierte er Musik und Mathematik. Er war Anfang der 80er-Jahre Schüler von John Abercrombie und Steve Erquiaga. Seit 1983 ist er Dozent in Stuttgart. Als Studio-, Tour- und Theater-Musiker ist er viel beschäftigt. Eckhard Stromer wurde 1972 in Chicago/USA geboren. Er studierte klassisches Schlagwerk in Würzburg und Stuttgart. Er ist sowohl in der klassischen als auch in der populären Musik aktiv, spielte mit Orchestern und Big Bands im Südwesten und ist auch als Komponist tätig. Basti Schiller studierte zunächst in Nürnberg bei Rudi Engel, dann in Stuttgart bei Mini Schulz und Henrik Mumm E-Bass und Kontrabass. Auch er machte wie die Sängerin 2016 seinen Abschluss in Stuttgart.