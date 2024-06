Falls die Regenprognose zu ungünstig ausfällt, wird das Tschaikowsky-Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz (Sonntag, 12 Uhr) vom Platz der Deutschen Einheit in den Pfalzbau verlegt. Die Entscheidung fällt am Samstag, wie die Stadtmarketinggesellschaft Lukom mitteilt. Sie wird gegen 12 Uhr getroffen und anschließend im Netz unter www.lukom.com und auf www.facebook.com/ludwigshafen.stadtmarketing kommuniziert. Der Auftritt der Staatsphilharmonie ist ein musikalischer Höhepunkt des dreitägigen Rheinuferfests, zu dem in den Vorjahren rund 20.000 Besucher in die Innenstadt gekommen sind.