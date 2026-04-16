In der aktuellen Runde der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost belegt der TuS Altrip II Rang sieben. Aber das ist nur eine Momentaufnahme, die Übungsleiter haben einen Plan.

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost hat der TuS Altrip II am Sonntag gegen den Tabellennachbarn TuRa Otterstadt 7:3 gewonnen und sich auf Rang sieben verbessert. Es hatte etwas gedauert, bis die Einheimischen auf die Siegerstraße eingebogen waren. Mit dem Tor zum 3:2 lief es für die Altriper. Dem TuS kam dabei zugute, dass Otterstadt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Spieler nach einem Foulspiel mit der Roten Karte verlor. In Überzahl und mit drei Toren binnen acht Minuten war die Begegnung rasch entschieden. Damit haben die Blau-Weißen schon 62 Treffer erzielt, was nur von zwei Mannschaften übertroffen wird.

„Ich lasse gerne offensiv spielen“, spricht Trainer Patrick Wolf die attraktive Spielweise an. Kehrseite der Medaille ist die löchrige Defensive. 58 Gegentore sind nach den Worten des Übungsleiters zu viel. Ein Plus der Altriper sind die schnellen Außenbahnspieler Fabiano Kretzer, Max Stüwe und David Simon. Hinzu kommt Torjäger Deniz Tancredi, für den bisher 16 Saisontreffer notiert sind. „Ein richtig guter Kicker ist unser offensiver Mittelfeldspieler Leon Simon. Er könnte sicher höherklassig spielen, arbeitet aber im Schichtbetrieb“, berichtet Wolf. Jedenfalls ist der TuS richtig ins Rollen gekommen und belegt mit 19 von 27 möglichen Punkten den dritten Platz in der Rückrundentabelle.

Schwieriger Auftakt

„Wir haben ganz schwer in die Spielzeit gefunden“, räumt der 45-jährige Coach ein. In der vorigen Runde war Altrip punktgleich mit dem FC Speyer 09 II Vizemeister geworden. Das Entscheidungsspiel um Rang zwei und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen verlor der TuS trotz einer 2:0-Führung mit 2:3. Speyer setzte sich danach in der Relegation gegen Wachenheim durch und belegt aktuell in der A-Klasse einen Mittelfeldplatz. „Das Verpassen der Spiele um den Aufstieg hat uns schon etwas nachgehangen. Wir hatten eine schlechte Saisonvorbereitung und etliche Ausfälle zu beklagen. Zudem war uns die Leichtigkeit verlorengegangen“, blickt Wolf zurück.

Diese Phase ist überstanden, inzwischen funktioniert wieder alles wie gewünscht. Die Trainingsbeteiligung sei gut, ebenso die Verzahnung mit der ersten Garnitur. Das gelte auch für Zusammenhalt und Geschlossenheit. „Oft sind 20 oder gar 22 Spieler bei den Einheiten. Da tut es mir mitunter leid, wenn einer sonntags beim Spiel gestrichen werden muss“, erklärt Wolf, der in der fünften Saison am Rheindamm die Reservemannschaft des TuS trainiert. Immer mal wieder helfen Akteure der Landesligamannschaft „unten“ aus, etwa, wenn sie nach Verletzungen wieder herangeführt werden oder bei der Reserve Spielpraxis sammeln sollen.

Bruderpaar als Übungsleiter

Dennoch gilt die Serie 2025/26 als Übergangssaison, auf der die zweite Garnitur in der nächsten Runde aufbauen und wieder weiter vorne angreifen will. Wenn die Spielklassenreform kommt, will Altrip dies mit dem Aufstieg beider Mannschaften nutzen. „Das Team ist jung, nur einer ist schon 30 Jahre alt, und der Großteil bleibt zusammen“, freut sich der 45-jährige Übungsleiter. Neue Spieler kommen oft per Mundpropaganda. Ein Beispiel: Philipp Schmitt hatte es aus beruflichen Gründen in den Raum Frankfurt verschlagen, wo er Bezirksliga gespielt hat. Nach seinem Umzug nach Neuhofen landete er beim TuS, wo er inzwischen Stammspieler und Leistungsträger ist.

Patrick Wolf, den sein jüngerer Bruder Marcel als spielender Co-Trainer unterstützt, ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Klubs, und seine Frau hilft sonntags im Verkaufsstand mit. Das nennt man wohl bestens in den Verein integriert. Der Coach ist gelernter Prozessleitelektroniker und arbeitet als Auftragsplaner in der BASF. Er wohnt mit Ehefrau Centia und dem zehnjährigen Sohn Moritz, der mit Fußball nichts am Hut hat, aber beim AC Gewichte hebt, in Altrip. Vor zwei Jahren stieg er mit seiner Mannschaft, die die meisten Treffer erzielte und über die beste Defensive verfügte, direkt in die B-Klasse auf, wo der TuS längst etabliert ist.

Wolf ist in Ludwigshafen-Gartenstadt aufgewachsen und spielte zunächst beim LSC, später beim SV Südwest. In der 1b-Mannschaft des Traditionsklubs war sein Patenonkel, die Südwest-Legende Harry Streller, sein Trainer. Der links offensiv wie defensiv einsetzbare Wolf gehörte auch zum Kader der ersten Garnitur, die unter Ex-Profi Leo Spielberger in die Verbandsliga aufstieg. „Da hatte ich allerdings nur wenige Einsätze, war eher Ergänzungsspieler“, informiert der Linksfuß. Nach einigen weiteren Stationen zog er mit seiner Familie 2019 nach Altrip. „Nach zwei Jahre als Spieler habe ich gesagt, dass ich aufhöre, es sei denn, der TuS braucht mich“, verdeutlicht Wolf. Diese Chance hat der Verein auch recht schnell ergriffen.